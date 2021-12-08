İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman: "47 yeni anaokulu projesi hayata geçiyor"

Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “bakanlığımız Söz konusu hedeflere ulaşmak için “10 Bin Okul Projesi"ni başlamıştır.” İfadelerine yer verdi.

Proje kapsamında ilimize 47 yeni anaokulun yapılacağını belirten Kahraman, “ihtiyaç duyulan ve dersliği olan tüm okullarımızda ana sınıfı açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.” Dedi.

Konuşmasının devamında kahraman şu ifadelere yer verdi:

11. Kalkınma Planında erken çocukluk eğitiminde 5 yaşındaki çocukların zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi belirlenmiştir.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımız okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına almış, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısını 10'dan 5'e düşürmüştür. 5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde yüze ulaştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu hedeflere ulaşmak için de “10 Bin Okul Projesi"ni başlatılmıştır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde, 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında toplanan 20. milli eğitim şurasında da beş yaşındaki çocuklarımızın okullaşma oranının yüzde yüze ulaştırılması için fiziki, beşeri ve mali imkânların artırılması tavsiye edilmiştir.

10 Bin Okul Projesi kapsamında ülkemizin tamamında 3000 yeni anaokulu 138 yeni özel eğitim anaokulu, 40.000 yeni anasınıfı açılması planlanmaktadır.

Söz konusu projenin ilimize dönük boyutunda 47 yeni anaokulumuzu yapılacaktır. Mevcut olan toplam 117 ana sınıfımızı da iyileştireceğiz. Yine bunun dışında ihtiyaç duyulan ve dersliği olan tüm okullarımızda ana sınıfı açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bu kapsamda bugüne kadar okullarımız bünyesinde an itibariyle 34 yeni ana sınıfı, 19 yeni destek eğitim odası açılmıştır.

ilgili olarak Müdürlüğümüzdeki ve ilçelerimizdeki temel eğitim şube müdürlükleri ile inşaat emlak şube müdürlüğümüz gerekli planlama ve hazırlık çalışmaları yürütmektedir.

HABER: MEHMET DEVECİ