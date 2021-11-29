İl Müdürlüğü binasında imza töreni düzenlendi!

İl müdürlüğü binasında düzenlenen imza töreninde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve İş Bankası Kurtuluş Şube Müdürü Sohbet Dinç, 3 yıl geçerli olacak maaş promosyonunu imzaladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, “bu promosyon ile çalışanlarımıza bir nebzede olsa katkı sağlamış olacağız” dedi.

İş Bankası Kurtuluş Şube Müdürü Sohbet Dinç, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.