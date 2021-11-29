İl Müdürü İmam Hatip Ortaokulu' nu Ziyaret Etti

Okul ziyaretlerini sürdüren İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Kahraman, öğrencilere seslenerek, "Sizler bizim için vazgeçilmez bir değersiniz." dedi.

Günün ilk ders zili öncesinde Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştiren İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okul bahçesinde öğrencilere seslenerek, "Sizler bizim için vazgeçilmez bir değersiniz. Bunu okullarımızın yüz yüze eğitime kapalı olduğu süreçte daha da iyi anladık. Ama artık okullarımız yüz yüze eğitime açık, açık olmaya da devam edecek. Çünkü bizler okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirmekte kararlıyız. Sizler de hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmeye devam edin.” diye konuştu.

Ara tatili de değinen İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Ara tatilde en iyi şekilde dinlendiğinizi umuyoruz. Artık yeni ve daha güçlü bir enerji ile eğitime odaklanmanızı bekliyoruz. Bu vesile ile hepinize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum." dedi.

Konuşmasının ardından bazı sınıfları ziyaret eden İl Müdürü Yusuf Kahraman, öğrenciler ile sıcak diyaloglar kurdu.

Okul öğretmenleri ile de bir araya gelen İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Sizler eğitimin olmazsa olmazısınız. Sizin rehberliğinizde ve sizin dokunuşlarınızla geleceğe daha nitelikli ve daha faydalı nesiller yetiştireceğimize inanıyorum. Emekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha büyük gayretler içerisinde olacağınıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Yusuf Kahraman, öğretmenler ile yaptığı görüşmenin ardından okula gerçekleştirdiği ziyareti sonlandırdı.