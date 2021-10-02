İl Müdürü Mutlu Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 14:47 02.10.2021, 17:11
İl Müdürü Mutlu Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı

Ülkemizde yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2 ye yükselmiştir.

2014 yılında toplam nüfusun artış hızı ‰13,3 iken yaşlı nüfusun artış hızı ‰ 49,9 olmuştur.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Ülkemizin ve bizlerin geleceği için birçok fedakarlık gösteren bugünün mimarları olan çok değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar gününü kutlarız.

#Mutlu KAYA #1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü #AksuTV #AksuTVHaber
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