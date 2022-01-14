İl Müdürü Mutlu Kaya “Gündem” Programına konuk oldu!

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 2021 Yılı çalışmaları İl Müdürü Mutlu Kaya’nın konuk olduğu Gündem Programında konuşuldu.



Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Demircioğlu’na yeni görevinde başarılar Dileyen İl Müdürü Kaya, “Genel Müdürümüz Demircioğlu’yla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.