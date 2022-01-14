İl Müdürü Mutlu Kaya “Gündem” Programına konuk oldu!
Gündem Programın da İl Müdürü Mutlu Kaya, Kurtuluşun Şükür’ün sorularını cevapladı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 16:06 14.01.2022, 19:02
Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 2021 Yılı çalışmaları İl Müdürü Mutlu Kaya’nın konuk olduğu Gündem Programında konuşuldu.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Demircioğlu’na yeni görevinde başarılar Dileyen İl Müdürü Kaya, “Genel Müdürümüz Demircioğlu’yla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
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