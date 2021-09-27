İl Müdürümüz, Kahramanmaraş Fen Lisesi Pusula Roket takımını ödüllendirdi

Okul ziyaretlerini sürdüren İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, günün ilk ders zilinde Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. İstiklâl Marşı töreninde öğrencilerimize seslenen İl Müdürümüz Yusuf Kahraman, "Bakanlığımızın okulları açmadaki kararlı duruşu sonrası okullarımız yüz yüze eğitime tam gün olarak başladı. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz gerekli önlemleri aldılar. Sizler de okullarımızdan tekrar uzaklaşmamak yani yüz yüze eğitime tekrar ara verilmemesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalısınız. Sizler ve sevgili velilerimizden en büyük ricamız, salgın kurallarına azami derecede dikkat etmeniz ve bizlere destek vermeniz. Ancak bu şartlar altında yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar devam etmiş olacağız. Sizlerin, tüm velilerimizin ve tüm halkımızın bu kurallara dikkat edeceğine gönülden inanıyorum. Bu duygularla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

TEKNOFEST 2021’de Türkiye çapında ilki düzenlenen Liseler Arası Roket Yapma Yarışması’na katılarak finallerde 5 takım içerisinde mücadele eden Kahramanmaraş Fen Lisesi Pusula Roket Takımı’na, gösterdikleri başarı için teşekkür eden İl Müdürümüz Yusuf Kahraman, ilimizde bir ilki gerçekleştirdikleri için tebrik etti. Teknoloji ve sanayii trendi TEKNOFEST ekibinde görevli öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize ayrı ayrı teşekkür ederek sevinçlerine ortak oldu.

Tören sonunda Pusula Roket Takımı’nda yer alan öğrenci ve öğretmenlerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından büyük bir coşku ve alkışlar eşliğinde ödülleri takdim edildi.

Pusula Roket Takımı’nın TEKNOFEST Süreci

11.sınıf öğrencilerinden oluşan Pusula Roket Takımı, bir buçuk yıl önce 6 öğrenci ve bir öğretmen ile projelendirildi. 223 takımın katıldığı yarışmalar sonunda finalde atışlara kalan 5 okuldan biri oldu.

Ön Tasarım Raporu’nda Türkiye 12.’liği, Kritik Tasarım Raporu’nda Türkiye 2.’liği elde eden Pusula Roket Takımı, 5000 feet atış mesafesi ile finalde büyük bir başarıya imza attı.