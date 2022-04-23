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İl Müftülüğünden "kardeşlerini unutma, beklenen sensin “kampanyası!

Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Maraş Şubesi organizesinde "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde il genelinde tespiti yapılan yetim çocuklar Ramazan Bayramı öncesinde TDV gönülleri tarafından alışveriş mağazalarına götürülerek ihtiyaçları giderildi.

KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 11:29 23.04.2022, 16:28

Yetim çocukların sevincine ortak olan İyilik Melekleri Vaizeler İl Müftüsü Mustafa Tekin’in koordinatörlüğünde anlamlı bir sosyal soumluluk projesine imza attılar. Yetim çocuklarla birebir ilgilenen iyilik meleklerinin minik yüreklere dokunmaları takdirle karşılandı.

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi İl Sorumlusu Nihal Önel bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubemiz bir proje gerçekleştirdi. Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü münasebetiyle biz de 102 yetim çocuğumuzu Ramazan Bayramı öncesinde sevindirmek istedik. Tabi ki bu projemizi hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Şuan da projemizin uygulama aşamasındayız. Çocuklarımızı sevindirmek, özellikle bayram öncesi mutluluklarını görmek bizim için çok büyük onur ve gururdur. Türkiye Diyanet Vakfı, toplumun barış ve huzuruna katkı sağlamak adına dini, sosyal, kültürel gelişime yönelik her türlü faaliyetleri desteklemektedir. Bundan sonra da biz misyonumuz eşliğinde çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Vaiz Sümeyye İncegül, de şu ifadelere yer verdi:

“İhtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklarımızın giydirilmesi münasebetiyle buradayız. Kahramanmaraşlı hayırseverlerin ve vatandaşların desteğiyle yetim ve öksüz çocuklarımızı Ramazan Bayramı öncesinde sevindireceğiz. Çocuklarımız bayramdan önce giyinmiş olacak, hayırseverlerden ve organize edenlerden Allah razı olsun. İnşallah bu ÇALIŞMALARIMIZ YAYGIN HALE GELECEKTİR.”

YETİM GÜLDÜĞÜNDE DÜNYA GÜLECEK

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Vaizi ve İl Gençlik Koordinatörü Emine Çelik, “Rabbime hamdolsun, yetimler hep gülsün, dünya gülsün.” Sözlerine yer verdi

Yetim annesi ise duygularını şu sözlerle aktardı:

“Kahramanmaraş Diyanet Vakfı’na ve İl Müftülüğümüze bayram dolayısıyla hazırladıkları hediyeler için teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin, yerini buldursun.”dedi

Daha sonra Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında Kahramanmaraş  il ve ilçe müftülükleri olarak  tespit edilen 102 ihtiyaç sahibi yetim aile, yetim yavrummuzun ihtiyacı hayırseverlerin yardımıyla giderildi.

#Kahramanmaraş İl Müftülüğü #Türkiye Diyanet Vakfı Maraş Şubesi #kardeş
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