İl Müftülüğünden Öncüpınar’a 2 Tır Yardım!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde sürdürülen “İdlib İçin Yolun iyilik Olsun” kampanyası kapsamında Kahramanmaraş İl Müftülüğü İdlib’e daha önce gönderdiği tırlara ek 2 tır daha insani yardım malzemesi gönderdi.

35 ton un 38 ton gıda malzemesi bulunan 2 tırdan oluşan yardım konvoyu, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in yaptığı duanın ardından Suriye'nin Öncü pınar kentine gitmek üzere yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç kampanya kapsamında 2 tırı daha İdlib’e gönderdiklerini belirtti.