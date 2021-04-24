İl Müftüsü Mustafa Tekin'de Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu!

Kahramanmaraş’ın çok güzel, temiz ve sade bir şehir olduğunu belirten Tekin, müftülüğün kurumsal hizmetlerini bir derece daha yukarıya çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tekin, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ımız çok güzel, temiz ve sade bir şehrimiz. İnsanları muhafazakâr. Bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Kahramanmaraş’ımız yerleşmiş. Kurumsallaşmış. Bazı şehirlerimizde hizmetleri yeniden başlatmak gerekiyor ama Kahramanmaraş’ta bizden önceki hocalarımız kurumsal bir yapı oluşturmuş. İnşallah bizde bu hizmetleri bir derece daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğiz. Özellikle toplumun en zayıf halkası olan fakir, fukara, yetimlerimizle diyalog kurarak, elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışacağız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.