İl Müftüsü Mustafa Tekin, ramazan ayının güzelliklerini anlattı

Ramazan ayının güzelleklirini anlatan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, birlik beraberlik çağrısı yaptı.

Bu ramazanın diğer ramazanlara benzemediğini belirten Müftü Tekin, şunları söyledi:

“Ramazan ayında ramazının huzurunu, lezzetini tatmak istiyorsak bu ayda insanlarımız seferber olmalıdır”