İl Müftüsü Mustafa Tekin, ramazan ayının güzelliklerini anlattı
Ramazan ayı, birçok güzellikleri bağrında bulunduran bir aydır. bir yönden Kur’an ayı, bir yönden insanlık âlemine namzet olması için arınma ayı, bir yönden de nefsin terbiyesi için oruç ayıdır.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 13:11
Ramazan ayının güzelleklirini anlatan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, birlik beraberlik çağrısı yaptı.
Bu ramazanın diğer ramazanlara benzemediğini belirten Müftü Tekin, şunları söyledi:
“Ramazan ayında ramazının huzurunu, lezzetini tatmak istiyorsak bu ayda insanlarımız seferber olmalıdır”
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