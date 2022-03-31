İl Müftüsü Tekin, ramazan ayında yapılacak faaliyetleri anlattı
Kahramanmaraş il müftüsü Mustafa Tekin, ramazan ayı içerisinde planlanan faaliyetler hakkında Aksu Haber'e açıklamalarda bulundu
KAHRAMANMARAŞ 31.03.2022, 17:15
Kahramanmaraş il müftüsü Mustafa Tekin, Aksu Haber muhabirine yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle 2 yıldır ramazan ayında herhangi bir programın düzenlenemediğini söyledi. Ramazan ayının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Müftü Tekin, il ve ilçelerde bu yıl ramazan ayını dolu dolu geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Tekin, alo fetva hattının ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceğini de hatırlattı.
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