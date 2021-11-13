İl özel idare binasının yıkımı için ihale yapıldı!

Kahramanmaraş şehrinin simgelerinden biri haline gelen İl Özel İdare Binası ‘şehir meydan projesi’ kapsamında yakın bir zamanda yıkılacak.

Trabzon Bulvarı üzerindeki İl Özel İdare Binası 1994 yılında inşası tamamlanmıştı.

Lego’yu andıran tasarımı ve renkleriyle şehrin genelinden çok farklı bir duruş sergiliyor.

Artık yıkımına karar verilen binanın kaç paraya mâl olacağı da ortaya çıktı.

Binanın yıkımını planlamak için yapılan ve 51 firmanın katıldığı ihalede verilen en yüksek teklif 6,6 milyon TL oldu.