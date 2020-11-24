İl Pandemi Kurulu Vali Coşkun Başkanlığı’nda toplandı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun; “Son zamanlarda ülkemizin her yerinde olduğu gibi İlimizde de vaka sayılarında bir artış söz konusu. İlimizde filyasyon ve izolasyon çalışmalarını tekrar gözden geçirmek, hem ilgili kurumlarımızın önerilerini almak hem de kurumlar arası koordine edilmesi gereken hususları istişare etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımız, filyasyon ve izolasyon konusunda gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışmalarına devam ediyorlar. Cumhurbaşkanlığımızın kararı ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda ülkemizin her yerinde olduğu gibi İlimizde de yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Söz konusu tedbirler neticesinde vakaların azalacağını ümit ediyoruz.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm kurumlarımızdan aktif olarak görev almasını, sorumluluk duygusuyla hareket etmesini ve sürece destek vermesini bekliyoruz. Bu süreç topyekûn bir mücadeleye gerektiriyor. Kurumlarımız ve vatandaşlarımızdan sürece destek olmasını bekliyoruz. İnşallah birlikte başaracağız” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İlimizde yapılan filyasyon ve izolasyon çalışmaları, hastanelerin kapasitesi, saha çalışması ve işletmeler yönünde alınması gereken ek önlem talepleri ile ilgili sunum yapıldı.

Pandemi Kurulu Üyeleri, salgınla mücadele konusunda önerilerini sundular.