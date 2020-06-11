İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağlıklı ürün eldesi için görev başında!

Özellikle Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri başta olmak üzere İlimiz genelindeki tüm seralarda söz konusu zararlının ergin çıkış zamanlarını ve zarar oranını takip etmek üzere monitör tuzaklar dağıtılarak zararlı ile zamanında ve doğru mücadele yöntemleri ile mücadele yapılması için İl ve İlçe Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sürvey ve takipler düzenli olarak yapılmaktadır.

Yürütülen çalışmalar neticesinde gerek ulusal ve bölgesel düzeyde tüketicilerle buluşan ürünlerde, insan sağlığını gözeten mücadele uygulamaları ile zirai ilaç kalıntısı olmayan ürünlerin tüketiciye ulaşması hedeflenmektedir.

Gerek örtü altında gerekse de açık alanda ilimiz genelinde üretilen tüm ürünler takip ve denetimlerimiz altın da olup rahatlıkla tüketilebilir.

Çevre ve insan sağlığına duyarlı bir üretimin gerçekleşmesi için il ve ilçe müdürlüğümüz teknik elemanları entegre ve biyoteknik mücadele yöntemleri kapsamında saha çalışmaları ve kontroller özveriyle aralıksız bir şekilde devam etmektedir.