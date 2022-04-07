İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okullarda eğitimlerini sürdürüyor
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kahramanmaraş’taki okullarda öğrencilere güvenli gıda kişisel hijyen konusunda eğitim verdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2022, 15:55 07.04.2022, 17:09
Müdürlük gıda güvenliği eğitim sorumlusu tarafından Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda verilen eğitimde çocukların gıda tüketimi ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, mikrop nedir, doğru el yıkama, kantinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler, marketten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.
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