İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okullarda eğitimlerini sürdürüyor

Müdürlük gıda güvenliği eğitim sorumlusu tarafından Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda verilen eğitimde çocukların gıda tüketimi ve hijyen konularında bilinç seviyeleri artırılması, mikrop nedir, doğru el yıkama, kantinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler, marketten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.