İl ve ilçe belediye başkanları birlik ve beraberlik mesajları verdi
Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ak davaya hizmet veren yol arkadaşları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ında katıldığı iftar programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 11:27 01.05.2022, 18:08
Ak Parti İl Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Ak Davaya Hizmet Veren Yol Arkadaşları Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci İle Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ında Katıldığı İftar Programında Bir Araya Geldi.
Göreve Geldiklerinden Bu Yana Kahramanmaraş’a Birçok Hizmeti Kazandıran Ve Vatandaşların Yaşam Refahını Yükselten İl Ve İlçe Belediye Başkanları Bu Özel Günde Duygu Ve Düşüncelerini Aksu Haber’e Paylaştı.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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