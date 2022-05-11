İl Yangın Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Toplantıda, orman yangınları ile mücadeleye farkındalık oluşturmak ve mücadele de etkinliği artırmak amacıyla yapılan ve yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, “Ormanlarımız mutlaka korumamız gereken varlığımız, hayat kaynaklarımızdan birisidir.

Dolayısıyla biz de ilimiz özelin de havaların ısınmasıyla birlikte alınacak tedbirlerin, koordine edilmesi gereken hususların görüşülmesi maksadıyla bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların yanı sıra hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Temennimiz hem ülkemiz hem de ilimiz de yangınlarla karşılaşmamak ve sorunsuz bir dönem geçirmek” diye konuştu..

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise toplantıda, ilimizde yangınla mücadele de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ve görevli birimlerimizin yangına müdahale kapasitesi hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantı, alınan kararlara yönelik önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.