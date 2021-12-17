İlahiyatçı – Yazar İsmail Kara sanatseverlerle buluştu
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında İlahiyatçı – Yazar İsmail Kara ile söyleşi etkinliği düzenlendi. Türkiye Merkezli Düşünmek temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, usta yazar düşün hayatıyla ilgili serüvenini anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2021, 11:45 17.12.2021, 16:26
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, önemli konu ve konuklarla devam ediyor. Takvim kapsamında, İlahiyatçı Yazar İsmail Kara söyleşi etkinliğinde edebiyatseverlerle bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Yazar Ömer Yalçınova’nın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, “Türkiye Merkezli Düşünmek” konusu konuşuldu. Yazı ve düşünce hayatıyla ilgili soruları cevaplayan usta yazar, Hareket Dergisi’nden Dergâh Yayınları’na uzanan serüveninden anekdotlar paylaştı. Etkinlik, Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan tarafından yapılan çiçek takdimi ile noktalandı.
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