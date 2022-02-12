İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba’dan Afşin’e “BİLSEM” Müjdesi!

Hayati Vasfi Taşyürek Ortaokulu bünyesinde kurulan BİLSEM’in Afşin’e hizmet edeceğini ifade eden Kaba, “Afşin’imizde üstün kabiliyeti olan öğrencilerimiz artık Kahramanmaraş merkeze veya Elbistan’a gitmek zorunda kalmayacak. Öğrencilerimizin BİLSEM sınavlarına yönlendirilmesi konusunda okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizden destek bekliyoruz. Afşin’imize hayırlı uğurlu olsun.” Açıklamasında bulundu.

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri veya kısaca BİLSEM; üstün yetenek potansiyeline sahip çocukların potansiyelini desteklemek için özel müfredatlarla eğitim veren, okullardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hizmet veren BİLSEM okulları, örgün eğitimin alternatifi değildir. BİLSEM okulları öğrencilerin, özel ve üstün yönlerini keşfetmeyi, desteklemeyi ve potansiyellerini değerlendirmeyi amaçlar.