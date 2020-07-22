İlçe'ye küçük sanayi sitesi ile otogar inşa edilecek!

Başkan Güngör Ve Bozan burada esnafların taleplerini ve isteklerini dinledi.

Güngör’ün ziyaretinin ilçeye önemli bir katkı sağladığını belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, büyükşehir belediyesi ile iletişim halinde olmayı sürdürerek, Nurhak ilçesinin ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de burada yaptığı açıklamada, ilçelerde yaptıkları istişare ve değerlendirme toplantılarının verimli geçtiğine dikkat çekerek, buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.