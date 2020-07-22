İlçe'ye küçük sanayi sitesi ile otogar inşa edilecek!
İstişare ve değerlendirme toplantısı için Nurhak ilçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ile birlikte ilçede yapımına devam edilen çalışmaları inceleyip, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2020, 16:19
120
Başkan Güngör Ve Bozan burada esnafların taleplerini ve isteklerini dinledi.
Güngör’ün ziyaretinin ilçeye önemli bir katkı sağladığını belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, büyükşehir belediyesi ile iletişim halinde olmayı sürdürerek, Nurhak ilçesinin ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret edeceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de burada yaptığı açıklamada, ilçelerde yaptıkları istişare ve değerlendirme toplantılarının verimli geçtiğine dikkat çekerek, buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.
36°
açık
Namaz Vakti 22 Temmuz 2020
|İmsak
|03:41
|Güneş
|05:21
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25