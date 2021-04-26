İlçe yolları büyükşehir’le yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Elbistan ilçesi Geçit Mahallesi, Göksun ilçesi Tombak Mahallesi, Andırın ilçesi Başdoğan Mahallesi, Pazarcık ilçesi Kartalkaya ve Yukarıhöcüklü Mahalleleri yer alıyor. Ekipler Elbistan ilçesi Geçit Mahallesi’nde toplamda 7 bin metrekare kilit parke çalışması ve Ambarcık mahallesinde vatandaşların mezarlığa ulaşımını sağlayacak toplamda 3 bin 500 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştiriyor. Göksun ilçesi Tombak Mahallesi’nde mahalle yolunu ana artere bağlayan mahalle yolunda toplamda 5 bin metrekare parke yol yapılıyor. Büyükşehir ekipleri yine Andırın ilçesinde Başdoğan Mahallesi ile Çınar Obası arasında ulaşımı sağlayan arterde 4 bin 500 metrekare parke yol çalışması yapıyor. Pazarcık ilçesi Yukarıhöcüklü Mahallesi ile Göl Obası’nı birbirine bağlayan arterdeki çalışmalarında ise bölgeye 4 bin metrekare yeni bir parke yol kazandırılıyor. Pazarcık’ın ana arterlerinden Kartalkaya Caddesi’nde ise 14 bin metrekarelik bazalt - bordür çalışmaları devam ediyor.