İlçelerde Yollar Büyükşehir’le yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Göksun ve Pazarcık ilçelerine bağlı mahalle yollarında deforme zeminler tespit edilerek yenileniyor. Göksun’da Acıelma - Kazandere – Huğtaş grup yolunda ulaşıma engel olan kısımlarda sıcak asfalt yama uygulaması gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki güzergâhın yenilenmesi sonrası, 3 mahalle ile irili ufaklı onlarca yerleşim bölgesi ve tarım arazisine ulaşım kolaylaşacak. Çalışmaların gerçekleştirildiği bir diğer adres ise Pazarcık ilçesine bağlı Musolar – Sokumilyanlı grup yolunda oldu. Toplamda 8,5 kilometre uzunluğundaki arter, sıcak asfalt yama ile iyileştirildi. Pazarcık ilçesi Çamlıca Mahallesinde ise yaklaşık 5 uzunluğundaki arterde asfalt yama çalışması devam ediyor. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021 Yatırım Programı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk sahamız içinde bulunan bölgelerimizde, alt ve üstyapı hizmetlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Tüm araç ve personelimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.