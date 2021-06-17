Ilıca Mahallesi Jeotermal tesislerin yenilenme çalışması tamamlandı
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinin Jeotermal tesislerine su iletimini, dağıtımını ve depolanmasını sağlamak için başlattığı çalışmayı tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2021, 09:41 17.06.2021, 10:54
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesinin Jeotermal tesislerine su iletimini, dağıtımını ve depolanmasını sağlamak için başlattığı çalışmayı tamamladı.Proje kapsamında termal su iletimini sağlayan terfi hatları, 3.400 metre ön izolasyonlu çelik boru ile yenilenmiştir. Termal suyun depolanması ve kontrolü için ilave olarak 1.000 tonluk sıcak su deposu yapılarak hizmete sunulmuştur.
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