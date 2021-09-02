Ilıca’da grup yolları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, grup yollarında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ilıca bölgesi Hacıbudak Mahallesi’nde başlatılan 12 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası ise bölgedeki Beşen ve Kertmen mahalleleri oldu. Toplamda 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirilen çalışma ile arter baştan sona yenileniyor. Ilıca bölgesindeki çalışmalarda bir sonraki nokta ise Hacınınoğlu Mahallesi Engizek mevki olacak. Dağınık yerleşim bölgelerine sahip alanda yenilenecek 8 kilometre uzunluğundaki yol önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Ilıca bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “11 ilçemizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Programımız kapsamında Ilıca bölgesine ulaşım sağlayan, sorumluluk alanımızdaki 5 kilometrelik arterde genişletme ve asfalt çalışmalarımızı tamamlamıştık. Ekiplerimiz Hacıbudak Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 12 kilometrelik arteri de yeniledi. Beşen ve Kertmen Mahalleleri’nde çalışmamız devam ediyor. Ardından Hacınınoğlu Mahallesi Engizek mevkiinde çalışmalara başlayacağız. Bölgede toplam 32 kilometrelik grup yolunu yenilemiş olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.