Ilıca’daki dev turizm yatırımı Kasım’da ihaleye çıkıyor
Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün, “Şehrimizin önemli turizm noktalarından olan Ilıcamıza yeni müjdelerimiz var. Bölgedeki hamamı yeniliyoruz” cümleleriyle müjdesini verdiği “Ilıca Hamam Projesi” 2 Kasım’da ihaleye çıkıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin bacasız sanayisine katkıda bulunacak yatırımlarından biri daha hayata geçiyor. Bu kapsamda, termal sularıyla ülkenin sayılı bölgelerinden Onikişubat’ın Ilıca Mahallesi’ndeki projelerden birinde daha önemli bir aşama kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından, “Ilıca’mızda bir de 5 yıldız konseptinde bir otel ve hamam projemiz var. Tamamen hibe ile yapılacak bu yatırımlarla; ziyaretçiler konaklamasıyla, termal havuzlarıyla, ticari mekânlarıyla son derece modern bir turistik bölgeyle karşılaşacak” ifadeleriyle müjdesini verdiği ‘Ilıca Hamam Projesi’ 2 Kasım’da ihaleye çıkacak.
Tamamı Hibe İle İnşa Edilecek
İhalesi gerçekleştirilecek dev turizm yatırımı, yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerinde yükselecek. Modern birçok donatıya sahip olacak tesisin yapılmasıyla, sağlık turizminde bölgenin pazar payının artırılması hedefleniyor. Ayrıca Kuveyt Fonu ile hayata geçirilecek yatırım, tamamen hibe ile inşa edilerek şehrin hizmetine sunulmuş olacak.
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