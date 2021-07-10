Ilıcalılar yeni yoldan memnun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin sağlık turizm alanlarından olan Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'ne ulaşım sağlayan arterde yenileme çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip arterde genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulaması da tamamlanmıştı. Ekipler, genişliği 11 metreye çıkarılan arterde şerit çizgi ve trafik işaretleme uygulamalarını da gerçekleştirdi. Kaplıcalara ulaşım sağlayan arterde yol çizgi şerit ve levhalama çalışmalarının da tamamlanmasıyla hat baştan uca yenilenmiş oldu. Yaklaşık 3 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen yenileme projesiyle bölgeye kesintisiz ulaşım sağlanıyor.

Turizm Potansiyelimiz Yükselecek

Ilıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar çalışmalara ilişkin, “Ilıca Mahallemiz ile Süleymanlı Mahallesi arasındaki yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Yolda yapılan genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları neticesinde yolumuz daha kullanışlı hale geldi. Bu sayede artık misafirlerimiz Kaplıcalara daha rahat şekilde ulaşabilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallemizde bulunan Sağlık Turizm Tesisi’nin en kısa sürede yenileceğini bizlere iletti. Mahallemize yaptığı yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi. Mahalle sakinlerinden Abidin Nacar ise, “Sağlık Turizm Tesisi’yle ön plana çıkan Ilıca Mahallemizde ulaşım sorunu vardı. Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz kötü durumdaydı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz mahallemize ulaşım sağlayan yolda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları sayesinde mahallemizin daha da gelişip güzelleşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

