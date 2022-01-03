İlimizde yapılacak olan drone denetimleri

İlimizde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşak konumunda olan kesimlerde, 07 Ocak - 01 Mart 2022 tarihleri arasında tüm günlerde hava araçlarıyla (Drone) özel trafik denetimi gerçekleştirilecektir.

Havadan yapılacak denetimlerde; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlaller de takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ