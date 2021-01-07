İlk anlaşma Afganistan'la imzalandı

Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Afganistan'la anlaşma imzalandı

KAHRAMANMARAŞ 07.01.2021, 14:32 07.01.2021, 19:30

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili ilk resmi anlaşma Afganistan'la imzalandı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Afganistan Temsilcisi Zabiyullah Yusufi ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Burada konuşan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile ilgili hazırlıklar kapsamında ilk imzayı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk halkının kardeş ülke Afganistan'ın her alanda olduğu gibi ekonomik olarak da yanında yer aldığını aktaran Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Kendilerini bugün Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. EXPO 2023'e katılımla ilgili Afganistan temsilcimizle katılımı somutlaştıracak imzaları atmak üzere buradayız. EXPO ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Daha önce söylediğim gibi 20'nin üzerinde ülke bizlere katılacağını ifade etmişti ama imza aşamasının ilkini bugün yapıyoruz. İnanıyorum ki EXPO 2023 kentimizin tanıtımına, güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasına katılacak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin realize edilmesinde çok önemli fırsatlar sağlayacaktır. İnşallah Kahramanmaraş'ın önemli bir eksiği olan tanıtım sıkıntısını uluslararası proje olan EXPO 2023 ile gidereceğiz."

AIPH Afganistan Temsilcisi Yusufi de Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eminin bu konukseverlik EXPO suresince buraya gelecek ve diğer tüm ülke katılımcıları da ziyadesi ile memnun edecektir." dedi.

Yusufi, EXPO'ların dünya liderlerini, karar vericileri ve milyonlarca ziyaretçiyi kendisine çeken ve organizatör ülkenin imajını güçlendiren uluslararası önemli etkinlikler olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda EXPO etkinliklerinin şehirlerin altyapı, ulaşım ve şehirleşme imkanlarını da geliştirdiğini aktaran Yusufi, "Bu ulusal ve uluslararası gelişmelerin yani sıra EXPO alanının EXPO'dan sonra da ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlayacak bir hale dönüştürülmesi çok önemli ve gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan Mahçiçek ve ekibi bu konuda çok hazırlıklılar." diye konuştu.

#EXPO #2023 #Afganistan #Onikişubat
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 08 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:43
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12