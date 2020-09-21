İlk teneffüste öğrencilere Maraş dondurması
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni eğitim öğretim döneminin başladığı ilk günde Kahramanmaraş’ta öğrencilere Alpedo-Kervan Lezzet Grubu’nun sponsorluğunda Maraş Dondurması dağıttı.
Kahramanmaraş İsmail Kurtul İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa Vali Coşkun’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Bektaşoğlu, Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut’ta yer aldı.
Sabah saatlerinde öğrenciler sosyal mesafeli sıralar oluşturdu. ateşleri ölçüldü ve maskeleriyle birlikte yine sosyal mesafeli kurallar eşliğinde dersliklerdeki yerlerini aldı.
Okulun ilk gününde elinde çiçekle Vali Coşkun’u karşılayan minik öğrenci Vali Coşkun’la beraber sınıf arkadaşlarına Başkan Güngör’ün verdiği dondurma sözünün üzerine dondurma ikramında bulundu.
Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun “Okullarımızın açılmasıyla birlikte bizlerde öğrencilerimize dondurmalarını dağıttık” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz “2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum dedi.
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