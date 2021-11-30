İlknur Öksüz davasında mahkeme heyeti çocuklarının ifadesine başvuracak

Afşin ilçesinde İlknur Öksüz’ün oturduğu binadan düşerek hayatını kaybettiği olayın şüphelisi olarak tutuklanan eşi Derviş Öksüz’ün yargılanmasına devam edildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Derviş Öksüz tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ile İlknur Öksüz’ün aile bireyleri de mahkemede salonunda hazır bulundu.

İlknur Öksüz’ün aile bireyleriyle beraber tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, ailenin çocuklarının da dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 8 Şubat 2022 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 27 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, İlknur Öksüz (35) adlı kadın oturdukları binanın 6.katından düşerek beton zemine çakılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.