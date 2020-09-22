İlköğretim Haftası’nda Başkan Mahçiçek’ten Açıklama

“Öğrencilerimizin de öğretmenlerimizin de çok özlediği bir tablo bugün okulların açılması. Okul öncesi ve 1. sınıf çocuklarımızın 2 gün yüz yüze eğitim alacakları, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecekleri okullarının, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Pandemiden önceki yaşantımızda nasıl rahatça okula gidiyorsak, okula giderken zaman zaman serzenişlerde de bulunsak, okula her gün gidebilmenin ve yüz yüze eğitimin ne denli kıymetli olduğunu hepimiz bir kez daha anladık.

Milli Eğitim Bakanlığımız EBA Asistan ve MEB Asistan adıyla eğitime dahil ettiği kanallar ile çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için birçok formül üretti. EBA online platformu 3.1 milyar kez ziyaret edilmiş öğrencilerimiz tarafından. Ama gönlümüzden geçen çocuklarımızın düzenli bir şekilde okula gitmeleriydi. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız ve normal hayata daha çabuk geçeceğiz.

Ümit ederim ki, bundan sonra böyle vahim hadiseler yaşanmasın ve ülke genelinde huzur ve refah içinde yaşayalım.

İlçemizde kırsalda dahi olsa okula gidemeyen çocuğumuz kalmasın diye 6 okulu yurtlarıyla beraber inşa edip Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik.

Bugüne kadar ilköğretime başlayan çocuklarımıza okullara alışması, ailelerimize katkı olması açısından, “Kitaplar Devletten, Okul Çantası ve Kırtasiye Seti Onikişubat Belediyesi’nden” projesi kapsamında 70 bin okul çantası, kırtasiye seti, beslenme çantası ve su matarası dağıttık.

“Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesi ile ilköğretim 2. sınıftan lise son sınıfa kadar il genelinde tüm öğrencilerimize 5’li setler halinde 282 bin kitabın dağıtımı yapıldı. 300 bin öğrencinin sınava girdiği yarışmamızla 2,5 milyon okuma oranına ulaşıldı.

Kırsal mahallerimize 60 adet, şehir merkezine 7 adet Bilgi ve Kültür Evi inşa ettik. Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde dar gelirli ailelerin çocukları için açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında gençlerimizin üniversite kazanmalarına yardımcı olduk.

Biz Belediye olarak eğitimi tüm işlerimizin önünde görüyor ve bu yolda somut adımlar atıyoruz.

Okula başlayan tüm öğrencilerimize yeni dönem eğitim-öğretim hayatları hayırlı olsun diyor, zihin açıklığı temenni ediyorum. Koronavirüs henüz geçmiş değil. Kurallara riayet edelim, yaşamlarımızı koruyalım.”