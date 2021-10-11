İlkokul öğrencileri istiklal marşı performanslarıyla göz doldurdu

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ödüllü yarışmalarında dereceye giren ilk adaylar belli oldu. İlkokul öğrencileriyle gerçekleştirilen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması finalinde minikler performanslarıyla beğeni topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri yarışmalarında final heyecanı başladı. 15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 5 gün boyunca düzenlenecek 100’e yakın etkinliğin yanı sıra 14 farklı yarışmada da ödüller sahibiyle buluşuyor. Farklı yaş gruplarına yönelik olarak oluşturulan kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup yarışmalarında ilk final programı gerçekleştirildi. İlkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması final programında dereceye giren adaylar da belli oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte jüriler Rukiye Can, Aslı Zencir ve Mesut Serdar miniklerin performanslarını değerlendirdi.

İlk Kategoride Sonuçlar Belli Oldu

Sahnede yerini alan miniklerden Saçaklızade İlkokulu öğrencisi Elif Erva Torun yarışma kapsamında birinci seçildi. Saçaklızade İlkokulu’ndan katılan bir diğer öğrenci Meryem Sude Güngör’ün ikinci olduğu finalde, Şehit Fatih Gök İlkokulu’ndan katılan Edibe Eslem Olgaç üçüncü olarak dereceye girdi. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinden Nida Nur Doğan’ın mansiyon ile ödüllendirildiği programda tüm öğrenciler uzun süren alkış aldı.

İstiklal Marşı’nı Okurken Akif’i Düşündüm

Yarışmada birinci olan Elif Erva Torun, “İstiklal Marşı’nı okurken Mehmet Akif Ersoy’u düşündüm, onu sevgiyle hatırladım. Birinci olmak için çok çalışmıştım. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Uğur ise, “Bugün ilkokul öğrencilerimizle başladığımız yarışma finallerimiz hafta boyu devam edecek. Yarışmalar neticelendiğinde de inşallah katılımcılarımıza ödüllerini 18 Ekim Pazartesi günü takdim etmiş olacağız. 22 Ekim Cuma günü yapılacak olan kapanış programıyla da Edebiyat Ödülleri sahibini bulacak. Yarışmalara talep oldukça yoğun. Türkiye’nin farklı illerinden katılımlar var. Ben adaylarımıza başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.