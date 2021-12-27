İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş’ın vaka sayısında düşüş devam ediyor. Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış beklenilirken, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da düşüş sürüyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşıma göre bir önceki hafta (4-10 Aralık) her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 94,68 olan Kahramanmaraş’ın vaka sayısı bu hafta (11-17 Aralık) 61,55’e düştü. Diğer bir taraftan insanlığın en büyük umudu olan aşılama çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş’ta aşılamayı hızlı bir şekilde sürdüren iller arasında yer alıyor. Buna göre Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşı haritasından alınan veriler ışığında Kahramanmaraş, yüzde 75,5 aşılama oranı ile mavi katagoride yer alıyor.