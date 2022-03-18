İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Şehitlerimizi Unutmadı

Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Abdulhamithan camiinde düzenlenen programda çeşitli kategorilerde dereceleri olan öğrenciler tarafından cuma namazı öncesi Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi yâd programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an'ı kerim tilavetleri gerçekleştirildi.

Ardından okunan hatimlerin duaları yapılarak aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdıkları yeryüzünün en büyük destanlarından olan Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı.

Program sonunda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman bu zaferin hiç bir zaman unutturulmayacağını ifade etti.