İmfa Yapı bu zor günlerde vatandaşlar için kampanya başlattı!
Pandemi sürecinde vatandaşlara kolaylık sağlanması için konut kredilerinde başlatılan kampanyanın ardından İmfa Yapı’da bu zor günlerde vatandaşlar için kampanya başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 11.06.2020, 14:20 11.06.2020, 19:38
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Kampanyalarında birçok kolaylık sağlayan İmfa Yapı şimdi ise inşaatının hızla ilerlediği istinye konutlarında vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İmfa Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Tufan kampanyalar ve konut kredileri hakkında bilgiler verdi.
Tufan, konuşmasının devamında vatandaşlarımız ev alırken nelere dikkat etmeli sorusuna öncelikle inşaat firmasının geçmişini araştırmalılar dedi.
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