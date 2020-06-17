İMFA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Tufan: Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmasın
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Araştırmalarına Göre Konut Satışlarında Mayıs Ayı, Nisan Ayı’na Göre %19 Artarken Geçen Yılın Mayıs Ayı’na Göre %44,6 Azaldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2020, 18:30
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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İMFA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Tufan, “hükümetin vatandaşlara sağladığı düşük faizli kredilere bağlı olarak şuan da konut satışlarımız hızlandı” dedi.
Tufan konuşmasının devamında, “konut almak için uygun dönemdeyiz vatandaşlar bu fırsatı kaçırmasın” dedi.
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