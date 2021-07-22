İmran Kılıç Andırın’da bayramın üçüncü gününde vatandaşlarla bir araya geldi

Parti teşkilatıyla bayramlaşan Kılıç ve Başkan Doğan, ilçe de yapılacak ve yapılmakta olan hizmetler hakkında istişarede bulundular.

Daha sonra Milletvekili Kılıç, Belediye Başkanı Doğan ve parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıç, vatandaşların istek ve görüşlerini dinledi