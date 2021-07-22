İmran Kılıç Andırın’da bayramın üçüncü gününde vatandaşlarla bir araya geldi
Kışla Bahçesinde Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Zekeriya Dağ, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran ve AK Parti İlçe Yönetimi Kurulu Üyelerinin Katılımıyla Bayramlaşma Töreni Düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 17:43 22.07.2021, 21:30
Parti teşkilatıyla bayramlaşan Kılıç ve Başkan Doğan, ilçe de yapılacak ve yapılmakta olan hizmetler hakkında istişarede bulundular.
Daha sonra Milletvekili Kılıç, Belediye Başkanı Doğan ve parti teşkilatı vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma sonrasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıç, vatandaşların istek ve görüşlerini dinledi
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