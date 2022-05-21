İmza gününde Kahramanmaraşlılarla bir araya geldiler!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü yazar ve şairleri, şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta konuk etmeyi sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.05.2022, 14:34
Bu kapsamda, pek çok çocuk ve gençlik romanını kaleme alan Yazar Sevda Urfa, ‘Bir Rüyanın Peşinde: Osman Kemali’ adlı çocuk kitabının yazarı Çiğdem Oruç ve Yazar Mustafa Tatcı, söyleşi ve imza günü etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi.
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleşen etkinlik, cumartesi ve Pazar günleri 12:00-14:00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.
Namaz Vakti 21 Mayıs 2022
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