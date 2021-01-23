İnci Okumuş Kahramanmaraş’ın her karesini bu şiirde anlattı

Kahramanmaraş’ın her karesini anlatan şiir dinleyenleri adeta tarihte yolculuğa sürükledi.

Adım Adım Maraş

maraş: kahraman

maraş: adı aşk olan

ötesi şiir…



yaşamak duru bir ırmağa dalmaktır

maraş: bir şeyda rüzgâr

maraş: şiirlerde yıkanmaktır

güvercinler uçar

güvercinler, şehrin üzerinden

ıslıklar savrulur koca binaların gölgesinden

yüreğimize düşer

arasa minaresini ev tutmuş

hakkerim sevdaları

esvabına şiirler sinmiş

şairler geçer bu şehirden

firari vakitlerde yaşamak

sokak sokaktır hancı da olsan

taşhan’da durur zaman

geçip gideni saysan

ahiretlik hatırdır ninemin oyasında

düğüm düğüm kalan

haydi, gün doğdu avluya

vakit tamam

götür beni kapısına mahallemin

o’dur avuçlarında çocukluğumu saklayan

boğazkesen’ den aşağı

akın akın ilerler kalabalıklar

kaleden çıkarken şehir

divânedir yalnızlıklar

gümüş bir aynadır ki bu şehir

ellerimizde tuttuğumuz

kederi avutan hüner değil mi

kelimelerde unuttuğumuz?

yaşamak ateş nehrine dalmaktır

maraş: bir şeyda rüzgâr

maraş: sevdayla yanmaktır

içindedir gurbeti, sılası içindedir

alın götürün kapalıçarşı’ya gönlümü

bir mendillik hasret alayım

taş kemerli dükkandan

bir de kesilmiş pazen üstünde

baygın bakan bir lale, komşu tezgahtan

kanlıdere yokuşuna yorgun düşer gölgem

üzerimde maraş basması entari

ayaklarımda gül şefteli yemeni

âh, bu şehrin ayva kokar elleri

benimse maraş sevdam

bayramlıklar gibi yeni

ulu camii’ de sabah namazı

çınar tepelerinde başlar kuşların sazı

zaman bir gül bırakır gibi şafağa

bırakır bir kırmızı sızı

koklarken nefesi gül olur şehrin

yoklarken sinesi ateş

desem ki insanına eş maraş’ın, insanına eş

vakit gelir

mahalleye yayılır firik kokusu

şaptalar, çığlar damlarda

bir başkadır bu mevsim

maraş’ın tazelenmiş dokusu

kadınlar koşar damlara

bir gece vakti çığ başlarında

elden ele verilir topaçlar

kalır mı uyku korkusu

hangi bağdan dizildi bu gün

bilmem hangi şıra süzüldü yüreğime

mahrabaşı kokar, azezi kokar

kabarcık kokar çocukların yanakları

canım mı istedi ne?

şiir bile gelirken hetif hetif

toplar duaları annemin dilinden düşen

şükürlü lâm elif

nar yanaklı, yeşil fistanlı bağlar

âh ,sırtında orkide taşıyan dağlar

andırır beyaz duvağını bir gelinin

kokusu gelir kozludere’den

ceviz kınası ellerinin

maraş’tan haber sorar geçen kuşlar bile

“ballı meyâan” sesi bozar

kubbelerde sessizliği

yüreklerde demlenir

“zeynebim” diyen maraş türküleri

dolar sineye nemli gözler gibi

ey maraş

taze düşlerine sarılıp

pejmürde sokaklarında

çörek kokulu ellerimle dolaşsam

zaman çekilse aradan

bir kızıl nar çiçeği gibi gerdanında kalsam

âh maraş’ım

saklım, sırrım, sevdalı yanım

öpülesi ellerinde bahtiyar yokuşunun

şairliğimin ellerini bıraksam