İneklerini yemlemeye giden kadın ölü bulundu
Ekinözü'nde inek yemlemek için ahıra giden yaşlı kadın, yakınları tarafından ahırda ölü olarak bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2021, 12:25 29.06.2021, 12:27
Olay, Ekinözü'ne bağlı Türkmenler Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki Fadime T., akşam saatlerinde ineklerini yemlemek için evinin yakınında bulunan ahıra gitti.
Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine ahıra giden yakınları, yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay bilgisi jandarma ve 112 acil servis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Fadime T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadının kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.
Elbistan Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi.
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