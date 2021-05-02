İnfak nefsi cimrilikten kurtarmaktır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "İftar Vakti" programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları KSÜ Öğr. Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Abay ve Doç. Dr. Veli Aba oldu. Program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kur'an ve Sünnette infak, İnfakın insan hayatına etkisi ve nefsi terbiye etme yolları gibi pek çok konuya değinildi.

Kur'an'da İnfak

Düzenlenen programda konuşan Doç. Dr. Ahmet Abay, "Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu kavramlardan bir tanesi infaktır. Allah'ın vermiş olduğu malları, Allah rızası için ihtiyacı olanlara vermek demektir infak. Burada sadece para anlaşılmamalıdır. Allah'ın verdiği her şey ihtiyacı olanlarla paylaşılmalıdır. Örneğin bilgisi olanın bilgisini insanlarla paylaşması infaktır. Allah'u Teala infakın şu 8 gruba yapılmasını buyurmuştur; Fakirler, miskinler, zekat toplama işinde çalışan kimseler, müellefe-i kulûb yani henüz islamı kabul etmemiş ama İslam'a olumlu yönde bakan İslam'a yakın kimseler, köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar" dedi.

Gösteriş Yapmamalıyız

Ahmet Abay konuşmasının devamında, "İnfak etmenin herhangi bir zaman sınırı yok. Yani her zaman infak edilebilir. Allahu Teala, 'Herhangi birinize ölüm gelip çatıp da Rabb'im! Ölümümü yakın bir zamana kadar ertelesen de böylece ben de sadaka versem ve iyilerden olsam demezden önce, size rızık olarak verdiklerimizden karşılıksız yardımda bulunun' buyurmuştur. Allah'u Teala ayeti kerimede, 'Sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir ama infak gizliden yapmak daha güzel bir şeydir' buyurmuştur. Birilerini infak ederken bunu gösteriş şeklinde yapmamak gerekiyor. Allah'u Teala ayeti kerimede, 'Kazandığınız şeylerin temizlerinden, helallerinden infak edin' buyuruyor. Size verildiğinde gözünüzü kapatarak alacağınız şeyleri başkalarına vermeyin buyruluyor. İnfakın temel amacı nefsin cimriliğinden kurtulabilmektir. İnsan nefsinin cimriliğinden kurtulabilirse bunun devamını getirebilir. İnfakı bir yaşam tarzı olarak hayatımıza hakim kılmalıyız. Allah bize neyi lütfetmişse biz de o lütfedilen şeyden ihtiyaç sahiplerine vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gerçek Mutluluk ve İyilik

KSÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Veli Aba, "Allah'u Teala, 'Gerçek mutluluğa ve gerçek iyiliğe ulaşamazsınız, sevdiklerinizden infak etmedikçe' buyurmuştur. Bu yüzden sevginin en büyük alameti farikası fedakarlıktır. İnfak da fedakarlığın içerisinde büyük bir yer kaplar. Dünya hayatındaki mal varlığı insanın imtihanıdır ve bu insana emanettir. Eğer biz o mal varlığına Allah yolunda harcamazsak o zaman varlığın gerçek sahibine ihanet etmiş oluruz. Serveti veren onu paylaşmanızı istiyor. Dünya hayatında 3 şey insanla birlikte mezara kadar gider; Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan 2 tanesi geri döner; Ailesi ve malı. Ancak amel insanla birlikte toprağa girer. Mal varlığı Müslüman elinde paylaştıkça, infak ettikçe çoğalır" dedi.