İnşaat mühendisleri odasında seçim heyecanı yaşandı
Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası 16. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 13:50 01.07.2022, 15:47
Genel Kurulda Tek Aday Tek Liste İle Seçime Giden Mevcut Oda Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Güven Tazeledi.
Dalkıran Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Zor Bir Sürecin Geride Bırakıldığını Söyleyerek Sektör İçin Çalışmaya Devam Edeceklerini Belirtti.
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
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