İnsan ve İrfan Dersleri Devam Ediyor
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Sezonu kapsamında İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak, 23 Aralık Perşembe günü İrfan Okulu’nun ikinci dersiyle sevenleriyle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 09:55
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Takvim kapsamında, İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak, “İrfan Okulu” etkinliğinde ikinci dersle sevenleriyle bir araya gelecek. “İnsan ve İrfan” kavramlarının örnekler çerçevesinde farklı perspektiflerden anlaşılmaya çalışıldığı etkinlik, 23 Aralık Perşembe günü saat 18.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.
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