İnsansız gözetleme kuleleri ve İHA’lar ile orman yangınlarına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara zamanında müdahale için belli noktalara 3 tane daha insansız gözetleme kulesi kurdu.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2022, 13:17 11.07.2022, 17:41
Ayrıca Adana bölgesinden kalkan bir İHA günlük Mersin, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde uçarak ormanları gözetliyor.
Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 34,5'i ormanlar ile kaplı Kahramanmaraş'ta, orman yangınları başlamadan önce yeni yapılan insansız gözetleme kulelerin sağladığı görüntüler orman yangın komuta aracı vasıtasıyla basın mensuplarına gösterildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç orman yangın komuta aracı ve bölgedeki çıkan yangılar hakkında bilgiler vererek bu alanda gece gündüz demeden can siperane çalıştıklarını ifade etti.
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