Irak Gaziantep Başkonsolosu Kahramanmaraş’a geldi!
Başkonsolos Majeed, KMTSO başkanı Balcıoğlu’nu ziyaret etti!
Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret etti.
Başkan Balcıoğlu heyeti makamında ağırlayarak heyete Kahramanmaraş sim sırma işi hediye etti.
Heyet daha sonrasında Kahramanmaraş’ın roma döneminden kalan Germanıcıa antik kentini ziyaret etti.
Geçen yıl halkın hizmetine tekrardan sunulan Kahramanmaraş kalesini ziyaret eden heyet Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerlende incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş’ın sanayi sektöründe önemli bir rol oynayan Hascevher’i ziyaret eden heyet Hascevher’in fabrikasında incelemelerde bulundu.
Heyet incelemeler sonrası tekstil’de Kahramanmaraş’ı Türkiye ve dünya pazarında adını duyuran İskur’u ziyaret ederek İskur’un tekstil fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.
Heyet ziyaretler sonrası Kahramanmaraş’ın Yedigüzel Adam müzesini ziyaret ederek müzede gezi düzenledi.
Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunarak Kahramanmaraş’a hayran kaldıklarını belirterek ırak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed en kısa sürede tekrardan geleceklerini dile getirdi.
KMTSO başkanı şahin Balcıoğlu yaptığı açıklamada ZİYaretlerinden Dolayı Başkonsolos Majeed’e Teşekkürlerini İletti.
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