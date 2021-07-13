İrap 2021 birinci dönem eylem izleme toplantısı düzenlendi!

Toplantının Açılış Konuşmasını Yapan Afad Başkanlığı Planlama Ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, Gerçekleştirilen Çalışmalar Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Vali Ömer Faruk Coşkun İse Yaptığı Konuşmada; İrap Eylem Planında Yer Alan 213 Eylemin Bir An Önce Hayata Geçirilmesi İlimiz İçin Büyük Önem Arz Etmektedir İfadelerine Yer Verdi.

Afad İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, Onikişubat Belediyesi Strateji Geliştirme Şube Müdürü Salih Paksoy, Çevre Ve Şehircilik Müdürü Osman Arısal Ve Dsi 20. Bölge Müdürlüğü 201. Şube Müdürü Akif Alkan’ın Sunumu İle Devam Eden Toplantı, Yüz Yüze Ve Çevrim İçi Katılımcıların Görüş Ve Önerilerinin Alınması İle Sona Erdi.