İş Dünyası KMTSO’da buluştu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin tanışması ve aralarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) ve Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun (KAGEGİK) organize ettiği ‘İş Dışı Buluşmaları’ yoğun ilgi gördü. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen programda, KMTSO üyeleri, iş dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlenmesine katkı sağlanması adına bu tür programların sürekli yapılmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, siyasi parti il ve ilçe başkanları, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, sanayiciler, tüccarlar, esnaflar, kadın ve genç girişimciler katıldı.

“GENÇLER BİZİM EN KIYMETLİ HAZİNEMİZSİNİZ”

Programda konuşan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, şunları söyledi: “Birincisini yaptığımızda çok rağbet göreceğini düşünmemiştik. Ama birbirini hiç tanımayan insanlar birbirleriyle kart alışverişinde bulundular. ‘Siz bu işi mi yapıyordunuz? Kahramanmaraş’ta bu işi yapan var mıydı? Bizim şuna ihtiyacımız var’ gibi sorularla bu toplantıda bir sürü gelişme oldu. Gördüğünüz gibi o toplantıdan arkadaşlar bugün gelirken o arkadaşlar yanlarında birer kişiyi daha getirdiler. Gençler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Gençler bizim yarınımız. İyi okullarda okudunuz, iyi aile terbiyesi aldınız, iyi eğitildiniz, hayatı azda olsa gördünüz. Bundan sonra yapabileceklerinizi sizden Kahramanmaraş bekliyor. Lütfen azını yapmayın, sizin buna sahip olduğunuzu biliyoruz. Bunu başarabileceğinize eminiz. Korkmadan sağlam adımlarla yürüyün. Biz arkanızdayız. Hanımefendiler olmadan biz hiçbir şeyi yapamıyoruz. Hanımefendilerin olduğu yerde her şey biraz daha tertipli ve düzenli. Bu yüzden size her zaman ve her yerde ihtiyacımız var.”

“TANIMAK, TANIŞMAK, TANIŞTIRMAK BİRLİĞE DE VESİLE OLUYOR”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şunları kaydetti: “Kültürümüzde tanımak, tanıştırmak çok önemli. Tanıştığımız zaman aynı zamanda tanıştırmışta oluyoruz. Tanımak, tanışmak, tanıştırmak birliğe de vesile oluyor. İnsanlar birbirlerini daha yakından tanırlarsa birbirlerine karşı daha da sıcak davranıyorlar. Ruhları iki saf asker, kin ve aşkı bölüşür, bir olanlar el ele, olmayanlar dövüşür. Tanışmak birlik ve beraberliğimize de vesile oluyor.”

“BİRLİKTE OLURSAK BİRÇOK ŞEYİ YAPABİLİRİZ”

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise, “Toplantımızın ikincisi gerçekleştiriliyor. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Buradaki esas hedef gençlerin, girişimcilerin, kadınların birbiriyle bir araya gelip fikir alışverişi yapması. Çünkü bu şehri hep beraber ayağa kaldırabiliriz. Birlikte olursak birçok şeyi yapabiliriz. İnşallah güzel sonuçlara vesile olur” ifadelerini kullandı.