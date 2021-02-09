İş insanı Abdulkadir Kurtul'un ablası vefat etti
Kahramanmaraş'ın başarılı iş insanlarından Abdulkadir Kurtul'un ablası Emine Gürpınar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu vefat etti.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 14:50 09.02.2021, 17:39
Kahramanmaraş'ın saygın işadamlarından olan ve Kahramanmaraş'taki yatırımlarıyla toplumun geniş bir kesimi tarafından sevilen iş insanı Abdulkadir Kurtul'un ablası Emine Gürpınar, hayata gözlerini yumdu.
Emine Gürpınar, için Şeyhadil Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Emine Gürpınar'ın naaşı, Şeyhadil Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Kurtul ile Gürpınar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve siyaset, iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Aksu TV olarak Kurtul ve Gürpınar ailesine başsağlığı dileriz. Muhabir: Gökhan Çalı
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