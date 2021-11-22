İş İnsanı Hüseyin Doğan, Çevirim İçi Kariyer Günleri Etkinliğinde Göksun MYO akademik personeli ve öğrencileriyle bir araya geldi

Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak söz alan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi mezunlarının başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kariyer Günleri etkinliğine katıldıkları ve tecrübelerini paylaştıkları için Göksun MYO mezunlarından iş insanı Mali Müşavir Hüseyin Doğan'a teşekkür etti.

Öğrencilerin kariyer yaşamlarına ışık tutacak bu tür buluşmaları önemsediklerini belirten Rektör Can, alanında önemli başarılar elde etmiş isimlerle öğrencilerin bir araya geldiği bu tür tecrübe paylaşımı etkinliklerini yıl boyunca düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Göksun MYO 2002 mezunlarından iş insanı Mali Müşavir Hüseyin Doğan öğrencilerle kariyer yaşamı boyunca edindiği tecrübelerini paylaştı.

Üniversite eğitimini tamamlamasında emeği geçen Göksun MYO akademik ve idari personeline teşekkür eden Hüseyin Doğan, meslek yaşamında elde ettiği başarılarda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde aldığı eğitimin çok önemli bir rolünün olduğunu ifade etti.

Bursa-İnegöl'de 6 kişinin istihdam edildiği bir mali müşavirlik ofisinin bulunduğunu ve aynı zamanda İnegöl sınırları içerisinde 600 büyük başlık Avrupa standartlarında modern bir besi çiftliğinin bulunduğunu belirten Hüseyin Doğan, farklı sektörlerde yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

İş dünyasındaki tecrübelerine ilişkin öğrenci ve akademisyenlerin sorularını da cevaplandıran Mali Müşavir Hüseyin Doğan, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında kendisini öğrencilerle buluşturan herkese teşekkür etti.

Kariyer Günleri etkinliğinin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Göksun MYO Müdürü Prof. Dr. Orhan Ercan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.