İş insanı İsmail Kurtul son yolculuğuna uğurlandı!

Türkiye’nin tekstil sektöründe varoluşunun kilometre taşlarından biri olan ve bir çınar ağacı gibi gölgesinde onlarca yeni istihdam merkezlerinin kurulup binlerce insanın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan hayırsever iş insanı İsmail kurtul 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hayırseverliği, kent ve ülke ekonomisine katkılarıyla binlerce insanın saygısını sevgisini kazanan Kurtul ‘un vefat haberi başta ailesi yakınları olmak üzere, iş dünyasını yasa boğdu.

Kurtul ’un cenazesi Şeyh Adil Mezarlığı 3 nolu kapıdan kaldırılarak onlarca kişinin dualarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM iç işleri komisyon başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadrioğlu Belediye Başkanı Necati Okay, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, kentin iş dünyası, siyasiler, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.